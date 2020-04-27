【市後重點睇】金價穩油價跌 道期升逾200點
2020年04月27日 16:17
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(Getty Images圖片)
美匯指數企100關；離岸人民幣(CNH)報7.0865；港匯觸及7.75強方兌換保證水平；美元兌日圓處107.24；歐元守1.0845；英鎊升上1.2435。金價報1,720美元。儲油問題存憂，布油跌4.8%至20.41美元，紐油瀉13.46%至14.66美元。道指期貨升219點。
●恒生指數全日收報24,280點，升448點或1.88%，重上兩萬四及10天線兩大關口。主板成交871億港元。「ATM」三大科網股做好，騰訊收報413元，升1.6%；阿里巴巴重上200元，收報200.6元，升1.3%；美團點評升0.9%報100.1元。https://bit.ly/3eR7jFP
●A股快報：滬綜指收升6點，外資連續4日淨賣入。https://bit.ly/2zroU70
●亞洲股市：無限量買債消息刺激，日股收漲521點或2.71%。
●新冠肺炎：
-德銀料澳洲發債規模將突破1萬億澳元關。
-日本黃金周長假臨近，沖繩聞旅客色變…
-疫情觸發拋售潮，外資揸韓股13個月最少。
-中國地方債5月發行勢創歷史新高。
-部分歐洲車企開始復產。
-傳渣打涉興隆等大客戶問題貸款超過8億美元。
-肉廠停產價格飆，人造肉「疫」市突圍。
-失業率急升，美國多地擬周內放寬防疫限制。
-蓋茨警告未來幾年經濟仍差，冀疫苗1年內面世。
-穆迪指日本與新加坡「亞洲最傷」。
-私宅連續兩個月「零動工」，有紀錄首次。
●【油價見負】
-中行原油寶客戶交易損失料逾70億人幣。
-新加坡興隆客戶提訴保油儲權利。
-又一家！美國石油探鑽公司Diamond申破產保護。
-高盛料儲油空間四周內耗盡，提防「大屠殺」。
-石油危機下一篇章：行業大規模停擺。
●【全球救市】日央行維持利率不變，將無限量購國債。
●【全球攬炒】空巴CEO警告現金極速流失，可能再裁員。
●內地三大營運商5G基站採購訂單達760億人幣。
●人行行長：續實施逆周期調節，支持重點企業。
●統計局：3月工企利潤按年跌34.9%。
●祈連活：美國未來經濟反彈將跨越十個季度。
●渣打香港推第二期交租資助計劃，惠及4,000劏房戶。
●3月發出破產令101宗，破產呈請823宗。
●港元匯價再觸及7.75，分析料金管局入市或持續數月。
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