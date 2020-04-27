【基金觀點】謝清海：恒指好難沽！因為...

謝清海表示，鑑於新冠肺炎疫情蔓延全球，海外企業已出現對中國廠商提出押後甚至取消訂單，可能會減少就業職位、不能滿足大學畢業生的就業需要，因此他對內地經濟前景都看法比原先估計審慎，只能以「U形」、「W形」，而非「V形」反彈。

然而，謝清海強調，「現時對港股樂觀、美股悲觀」，原因是港股市盈率只有11倍左右，估值依然吸引，惟美股市盈率已經高達19倍，自3月低位反彈逾20%，市場錯誤地期望美國經濟能「V形」反彈。

他續指，中國政府救市規模相當於國內生產總值(GDP)3%左右，比美國等審慎，而且10年期國債處於2.6厘，遠高於美國僅約0.6厘，兩者均意味着中國必要時可以使出的招數可謂綽綽有餘，而中美息差亦預示人𠯆民幣表現會頗為穩定。與此同時，中央堅持讓民營企業在經濟體系裏發揮更大作用，持續市場化改革，而5G、物聯網(IoT)等會促進自動駕駛、智慧城市等提高生產力的創新科技，繼續推動中國在2030年左右成為全球最大經濟體。

另一聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺表示，惠理看好互聯網服務、創新藥、民辦大學龍頭，以及5G等相關科技股，原因是這些板塊有長線結構性機遇，跟疫情及宏觀經濟關係不大，因此佔到旗下基金資產規模60至70%。

他指，對比網購，外賣等互聯網服務的滲透率依然很低；而中國人口老齡化意味花在醫療的開支會增加，速度比起經濟增長還要高幾個百分點，其中主打創新藥的公司能夠避過仿製藥被政府要求減價及市場競爭大的問題。經營民辦大學的龍頭教育股則勝在學費遠低於歐美，還有很大上升空間，而且政府近期也容許他們加開學位。

談及香港未來，謝清海期望香港政府及示威者能夠趁疫情引致的經濟低潮尋求妥協，化解社會危機。儘管香港金融市場充滿活力依舊，惟經濟單靠金融一味也令他感到擔憂。

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