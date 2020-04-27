【基金觀點】惠理：今年注定難捱　旗下贖回潮已過

另一聯席主席蘇俊祺指，惠理上月AUM「縮水」5成多是因為被贖回，4成多由於資產價格下跌。

謝清海坦言，2020年注定難捱，比起賺錢更重要是安全，好好照顧客戶，「就像駕駛一架飛機要確保能夠安全着陸」，以惠理沒有負債，現金多達20億元，可望捱得起危機。不過，由於內地開放金融業，惠理今年仍會在內地增聘人手。

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