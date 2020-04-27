窮國悲歌！要「開飯」定「防疫」？孟加拉人工選擇...

要「開飯」還是「防疫」？窮國人民正面臨抉擇，同時醞釀新一輪危機！外國傳媒報道，全球人口密度最高國家之一的孟加拉，儘管政府為了防疫而「封城」，但數以百計成衣廠卻由周日(26日)起，陸續「違反規定」重開，許多工人正為了每個月115美元(約897港元)的工資而重新開工，讓外界擔心孟加拉疫情會惡化。

報道引述1名月薪115美元(約897港元)的孟加拉成衣工人表示，覺得要必須回到工廠，雖然擔心染疫，但更擔心失去工作及人工。

為英國Primark等零售業生產成衣的工廠廠主Mohammad Hatem直言：「我們必須接受冠狀病毒成為生活中的一部分，如果不重啟工廠，將會有經濟危機。」他表示，成衣廠受到來自品牌那邊的壓力，若無法在出口期限前滿足訂單，數十億美元的訂單可能會被轉移到中國或越南。

事實上，孟加拉是全球僅次於中國的第2大成衣出口國，去年出口了350億美元的成衣，幾乎佔孟加拉全部出口金額，也貢獻了該國1.68億人口、逾400萬個工作機會。

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