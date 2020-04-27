龍源電力首季純利升6%　發電量微揚

按合併報表口徑完成發電量1,369.26萬兆瓦時，比去年同期增長0.99%，其中，風電發電量11,661,758兆瓦時，比去年同期增長7.43%，火電發電量1,950,320兆瓦時，比去年同期下降24%，其他可再生能源發電量80,590兆瓦時，比去年同期下降40.95%。

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