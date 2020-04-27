龍源電力首季純利升6% 發電量微揚
2020年04月27日 16:36
東網電視更多新聞短片
龍源電力(00916)公布，截至今年3月底止3個月，歸屬公司權益持有人淨利潤19.9億元人民幣(下同)，比去年同期增長6.08%。期內，集團收入71.84億元，比去年同期增長1.3%，其中，風電分部收入(不含特許權服務收入)55.3億元，比去年同期增長11.99%，火電分部收入15.82億元，比去年同期下降17.43%，其他分部收入0.72億元，比去年同期下降69.47%。
按合併報表口徑完成發電量1,369.26萬兆瓦時，比去年同期增長0.99%，其中，風電發電量11,661,758兆瓦時，比去年同期增長7.43%，火電發電量1,950,320兆瓦時，比去年同期下降24%，其他可再生能源發電量80,590兆瓦時，比去年同期下降40.95%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！