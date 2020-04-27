【全球攬炒】美企悲觀　可能需要半年才好轉

外國傳媒報道，儘管美國財長姆紐欽認為，當美國於5、6月開始重啟經濟活動後，會看到經濟真的會於7月、8月、9月反彈，但白宮經濟顧問Kevin Hassett則表示，經濟情況真的很不妙，認為這是美國經濟歷來遭受的最大負面衝擊，失業率可能逼近1930年代經濟大蕭條水平。

根據美國全國企業經濟協會(NABE)公布的最新季度調查顯示，受疫情影響，美國商界通報銷售及投資自2008年金融海嘯以來首度下滑，且不確定狀況何時會改善，約30%受訪者認為，可能需要3到6個月，也有些預期5到8周內會好轉。

該調查於4月13日至16日進行，涵蓋各項產業的107名商業經濟學者，結果顯示，86%受訪者預期今年經濟增長會緊縮，另有3/4認為4月展望較3月更糟糕。約1/3表示，他們的公司因防疫封鎖措施而「受到嚴重影響」，但僅2%完全停擺。

此外，凍結人手的現象很普遍，63%企業已不再招聘，其中34%全部或部分暫停運作，31%讓員工放無薪假，17%裁員。

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