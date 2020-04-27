【fb直播】外圍變數多 港股長假前要減磅？
2020年04月27日 16:51
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港股在周二(28日)停北水，加上撞正期指結算日，想趁放長假前減減磅仲有冇機會？此外，港股休市期間又適逢多隻重磅美股「放榜」，包括Apple、亞馬遜和微軟等，仲有聯儲局公布議息結果，增添後市變數，坐貨過假期會唔會太危險？
有傳渣打集團(02888)在公布今年首季業績時，會宣布一筆約6億美元(折合逾46億港元)的壞帳撥備。在新冠肺炎疫情打擊全球經濟下，作為百業之母的銀行壞帳撥備勢必增加？多隻金融股在周二(28日)派成績表，持貨者平常心面對，唔使急住沽貨走？
綠城中國(03900)配股後，新湖中寶成其第三大股東。綠城中國周一(27日)股價曾飆升超過17%，點解升得咁勁？另外，大行高盛估計，儲油空間在三至四周內用盡，油價仲會跌到幾深？
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