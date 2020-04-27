【fb直播】外圍變數多　港股長假前要減磅？

港股在周二(28日)停北水，加上撞正期指結算日，想趁放長假前減減磅仲有冇機會？此外，港股休市期間又適逢多隻重磅美股「放榜」，包括Apple、亞馬遜和微軟等，仲有聯儲局公布議息結果，增添後市變數，坐貨過假期會唔會太危險？

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