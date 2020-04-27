【黑天鵝來了】金管局預警：外匯基金首季虧損

香港金融管理局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志撰文指，雖然外匯基金的投資以債券為主、股票及另類投資為輔，但在環球股市大幅度急跌下，在今年第一季亦難以避免錄得虧損，具體數字將在5月初公布。

李達志於《匯思》形容，「今年，黑天鵝來了」。他表示，面對突如其來的疫情和金融市場的劇烈震盪，不少機構或個人投資者的回報在第一季都錄得雙位數的損失。即使是在強積金中股票比重較低的保守混合型基金，普遍亦錄得近6%的虧損。

他預警，外匯基金在今年第一季亦難以避免錄得虧損，但強調作為長期投資者，外匯基金的投資目標是通過多元化投資，達至整體中、長期較平穩的投資收入。因此，正如當局在過去多次強調，不應以單一季的數字來衡量外匯基金的投資表現。

他並指，從外匯基金的投資管理角度而言，未來一段時間會充滿挑戰。第一，與一般的經濟危機不同，貨幣和財政措施對根本地解決這次的危機的作用有限，全球經濟何時能復甦是未知之數。未來一段時間，預料環球經濟會繼續疲弱、企業面對重重困難，可能會引起金融市場震盪，進一步影響外匯基金的投資表現。

此外，美國量化寬鬆重臨，將削弱外匯基金債券投資分散風險的作用。他解釋，由於外匯基金需要極高的流動性來維持香港的貨幣及金融穩定，美債是基金主要的投資工具。而一般的股債組合在市況動盪時會出現「股落債上」的情況，所以債券亦有分散風險、加強整個投資組合抗跌能力的作用。

美國聯儲局大幅減息、重推量寬政策，加上避險需求影響，今年第一季美國國債收益率下跌、價格上揚。他透露，在此環境下，外匯基金的債券投資亦有所進帳。

不過，現在美國國債收益率已跌到與十年前，美國實行超寬鬆貨幣政策時相若或更低的水平，價格的上升空間有限，加上在低息環境下未來的利息收入亦不容樂觀，「股落債上」的幅度大不如前，一定程度上會影響外匯基金的抗跌能力。

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