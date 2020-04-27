【宅經濟】卓悅冀未來3年培訓逾千名直播推銷員

該計劃周一(27日)正式啟動，相信有助整合在在廣州、香港及澳門等的產品供應鏈、人才、媒體平台及品牌等資源，並積極探索創新商業模式，推動地區經濟發展及青年創新、創業的可持續發展。公司指，計劃有助發掘區域電商人才，擴闊公司在中國的市場覆蓋率。

事實上，卓悅早前已開始網上主播計劃，培訓前線銷售同事為「卓悅主播」，首批培養超過200名主播。顧客可透過直播讓與主播溝通，並即時查詢產品的詳情，享受新的購物體驗，並建立長遠穩健的品牌顧客關係。

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