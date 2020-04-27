【多圖】WEST PARK連平台示範單位曝光

多個新盤部署長假期加推單位搶客。興勝項目管理董事周嘉峯表示，旗下長沙灣WEST PARK開盤至今已售出53伙，佔全數單位84%，套現約4億元，平均呎價20,350元。項目最新售出2伙，其中23樓B室，成交價逾999.76萬元，實用面積493方呎，呎價約20,279元。

發展商剛開放全新5樓C室連平台特色戶予傳媒參觀，實用面積333方呎，平台面積326方呎，該單位折實售價738萬元，呎價22,162元，料日內加推於長假期發售，該單位即日起開放予有興趣人士參觀。該盤亦加推3伙於本周四(4月30日)起發售。

配合長假期將至，美聯由即日起至5月5日，將向其中3名買家贈送衣物護理機優惠，每部價值18,980元。

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