【油價見負】內地3大油企警告迎接「最黑暗時刻」

紐約期油上周史上首見「負」！內地傳媒報道，中國3大石油巨頭中石油、中石化，以及中海油高層，近日不約而同要求企業做好準備，迎接「最黑暗時刻」。

據業界分析，油價暴冧將導致中國的石油及石化中上游產業收入大幅下降、盈利減少，例如石油開採業。分析指出，中國目前每年開採量約14億桶，若油價每桶跌20美元，該產業將損失約300億美元(約2,340億港元)。

就此，近日中石油、中石化，以及中海油接連開會，高層要求企業準備好迎接「最黑暗的時刻」。中石油董事長戴厚良指出，公司又走到生存發展的緊要關頭，必須倚賴科技、管理創新，才能穿越目前的黑暗時刻。該公司早前也指出，目前遭遇到的挑戰前所未見，必須充分預估所有困難、風險、不確定性。

中石化董事長張玉卓也在上周五(24日)董事會上表示，公司生產面臨前所未有的困難挑戰，必須打破高油價思維，優化投資安排，進行成本管理，減少費用支出，並做好打持久戰的準備。

中海油董事長汪東進則指出，堅決打好低油價帶來的攻堅戰，高度重視國際油價下跌對公司帶來的衝擊，並充分準備好長期應對低油價，牢固樹立過「苦日子、緊日子」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200