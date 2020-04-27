撐聯匯！金管局再向銀行體系注資23.25億港元

港匯持續偏強，再觸發7.75強方兌換保證。香港金管局承接3億美元沽盤，向市場注入23.25億港元，計及減發的50億港元外匯基金票據，銀行體系總結餘將於4月29日增加至740.41億港元。此為局方今輪的第5度注資。

上周，港元自2016年初以來首次升至每美元兌7.75港元的強方兌換保證水平，金管局已賣出近10億美元的港元，為2015年以來首次賣出港元，以捍衛聯繫匯率制。

香港較高的利率使得港元深受套利交易投資者的青睞。華僑永亨銀行的經濟學家Carie Li稱，這一點再加上美元的廣泛偏軟，使港元周一得到提振。她補充，「預計適度的干預」有可能會持續數月，直到利差收窄到足以減少套利交易活動的程度。

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