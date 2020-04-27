【油價見負】工商銀行暫停油氣銅及大豆開倉交易

外國傳媒引述消息人士透露，在中國內地全國更多分支行上報數據之後，原油價格暴跌崩潰導致中國銀行「原油寶」(與美國原油期貨關聯的產品)散戶投資者的損失估計，已飆升了11倍，至超過70億元人民幣。

消息人士稱，隨着從其10,000多家網點收集到的更多信息，中國銀行客戶在暴跌之初統計的約6億元人民幣的損失已飆升。該數字仍不是最終數字，可能會隨着銀行檢查其他分支機構的數據而進一步更改。

中國銀行在4月20日，以每桶負37.63美元的價格，結算其「原油寶」產品中5月西德克薩斯州中質原油(WTI)合約，使其客戶在油價前所未有的崩潰至負值時蒙受損失。成百上千的人在互聯網上抗議中國銀行對合約轉倉的處理，並要求中國銀行承擔部分損失。

工商銀行周一(27日)發布公告稱，鑑於近期美國原油期貨出現了「負價」現象，大宗商品市場波動較大，該行自周二(4月28日)上午9時起，暫停帳戶原油、帳戶天然氣、帳戶銅和帳戶大豆全部產品的開倉交易；持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品佔有率調整均不受影響。

中國銀行拒絕置評。自2018年1月推出該產品以來，該行尚未披露過「原油寶」的規模或收益。

中國銀行上周五(24日)發布說明稱，4月20日是「原油寶」美國原油產品當期結算日，約46%中行客戶主動平倉離場，約54%中行客戶轉倉或到期軋差處理(既有做好客戶，也有沽空客戶)；正全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。

中國銀行已經暫停了該產品的交易。包括建設銀行和交通銀行等中國最大的銀行也暫停了類似的交易，而這些交易曾經是個人投資者交易原油的流行方式。

據內地媒體報道，超過6萬名客戶投資了中國銀行的「原油寶」產品；投資者已經損失了42億元人民幣的保證金，還倒欠銀行58億元保證金。

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