凱聯國際酒店及天德地產發盈警

凱聯董事會預計，截至3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。由於凱聯是天德持有50.01%股權的附屬公司，基於與凱聯類似的原因，天德董事會謹此知會天德股東及有意投資者，預期截至3月31日止年度將錄得除稅前虧損約8.39億元，2019年同期則錄得除稅前溢利約2.29億元。虧損產生主要是因為天德集團的投資物業估值虧損增加約10.44億元所致。

投資物業估值虧損只會影響天德集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。天德董事會預計，截至3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。

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