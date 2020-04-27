凱聯國際酒店及天德地產發盈警
2020年04月27日 18:18
東網電視更多新聞短片
凱聯國際酒店(00105)及天德地產(00266)聯合發盈警，預期凱聯集團截至3月31日止年度將錄得除稅前虧損約8.36億港元，2019年同期則錄得除稅前溢利約2.29億元。虧損產生主要是因為凱聯集團的投資物業估值虧損增加約10.4億元所致。投資物業估值虧損只會影響凱聯集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。
凱聯董事會預計，截至3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。由於凱聯是天德持有50.01%股權的附屬公司，基於與凱聯類似的原因，天德董事會謹此知會天德股東及有意投資者，預期截至3月31日止年度將錄得除稅前虧損約8.39億元，2019年同期則錄得除稅前溢利約2.29億元。虧損產生主要是因為天德集團的投資物業估值虧損增加約10.44億元所致。
投資物業估值虧損只會影響天德集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。天德董事會預計，截至3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將輕微下跌。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！