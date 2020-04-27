【油價見負】油輪儲存唔單止恐滿瀉　更大危機係...

外國傳媒報道，儲存過剩石油的海上油輪，恐在近日成為海盜的襲擊目標！國際海事局(IMB)數據顯示，全球海盜活動在今年首季增至47宗，去年同期則為38宗。被西非8個主要石油輸出國圍繞的石油樞紐幾內亞灣(Gulf of Guinea)，今年迄今則已發生21宗海盜襲擊事件，回看2019年，有90%的海上綁架事件都在該地發生。

政治風險諮詢公司Verisk Maplecroft研究顯示，大多數的海盜襲擊，都發生在幾內亞灣的尼日利亞海域，但預計襲擊次數會在2020年和2021年上升，並擴大至鄰國海域，嚴重威脅航運和國際石油公司的供應鏈。數據顯示，幾內亞灣被綁架的船員人數已從2018年的78人，到2019年飆約50%至121人。

Verisk Maplecroft非洲高級分析師Alexandre Raymakers表示，出於非洲不安全地區甚多，並缺乏足夠的設備，使區域安全部隊難以有效對抗幾內亞灣的海盜行為，同時國際運輸路線多避開該地，也讓國際援助難以介入，因此地區運輸、石油和天然氣業界，除了要應對遭綁架船運員工的贖金增加外，還應就供應鏈和出口路線進一步受干擾及業務成本上升做準備。

另外，鑑於最近石油需求下降，導致全球油價暴跌，Verisk預計，儲存過剩石油、活動靜止的海上油輪，將是海盜理想又容易襲擊的目標，預計各國際石油公司的供應鏈和從尼日利亞輸出石油的油輪，將是海盜的下手對象。而在2019年12月，埃克森美孚的簽約供應船Zaro，即有7名船員在赤道幾內亞）的外海被綁架，甚至海盜也會登上石油平台進行綁架。

報道指出，海盜傳統上的活動僅限於襲擊油輪，以在黑市出售其贓物，但2015年油價暴跌，迫使海盜將其策略改為透過綁架獲得贖金。Raymakers則表示，蜆殼、埃克森美孚、道達爾、雪佛龍等大石油企業在幾內亞灣，雖然遭遇的海盜襲擊事件不多，但供應鏈擾亂程度仍然很強，儘管許多業界人士已建立了保護措施，但規模較小的石油供應商和服務商將面臨不斷擴大的海盜威脅。

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