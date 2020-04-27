【零售浩劫】思捷收入季減25%　決定關閉所有港澳台等店舖

集團表示，由於爆發新型冠狀病毒，很多國家已實施公眾衛生措施及多項嚴厲的行動，以緩和全球性大流行病擴散。由於將近所有集團市場的公眾生活受到限制，該等嚴緊的措施已導致集團許多直接管理零售店舖，以及集團特許經營及批發合作夥伴的銷售點暫時關閉。全球性大流行病及該限制已對集團所有分銷渠道的消費者情緒、流量，以及銷售表現產生了重大負面影響。

【6間德國附屬公司已申請破產保護】

展望未來，集團正實施多項措施，以增強在全球性大流行病中的市場地位。於3月，為保障集團的償付能力和資金流動性及業務持續運作，公司6間德國附屬公司已根據德國破產法例第270b條申請啟動財產保護訴訟程序(財產保護訴訟程序)。財產保護訴訟程序能夠讓集團採取重組措施，並同時實行於過往兩年內一直進行的轉型計劃。該等措施旨在有效地重組相關債務和長期租賃合同、使用當地相關COVID-19法規來加強資金流動性、獲得支付德國員工的薪金和社會保障金的資助，以及與勞工委員會商討更靈活的解決方案和削減員工。

【關閉亞洲所有56間零售店舖】

管理層正在制定一項重組計劃，而該計劃將於6月底提交最近成立的債權人委員會以作批准。同時，集團將繼續精簡其業務營運，藉以將成本及開支減至最少。除了終止在中國大陸的業務外，公司還決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門，此乃其重組舉措的一部分，以集中資源並重新調整營運，以便有效地及高效率地應對全球性大流行病帶來的挑戰。

【專注亞洲批發及歐洲核心市場】

截至3月31日止9個月，該56間店舖為集團收入帶來約2.67億港元，佔集團同期總收入少於4%。店舖關閉建議預期將於本財政年度末前完成。店舖關閉建議完成後，集團將繼續中國的合資公司業務，以及亞洲的批發業務和許可權業務，並專注於歐洲的核心市場。

【成本料2億 將影響業績】

根據公司管理層的初步評估，估計店舖關閉建議將產生店舖關閉、資產和存貨減值，以及員工遣散費的一次性特殊成本，介乎於1.5億至2億港元範圍內。該一次過成本將對集團截至6月30日止整個財政年度的業績產生負面影響。

【尋求豁免租金 管理層減薪】

公司亦正在與其所有市場的業主進行談判藉以尋求豁免租金、降低租金及更好的條款，並將關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現的店舖。公司將在可行情況下使用政府援助措施。管理層自願減薪亦有助減輕對公司財務表現造成的負面影響。特别是董事會執行主席及集團行政總裁於重組期間停止收取薪酬。與此同時，行政管理層已接受各自減薪 35%，而高級副總裁及副總裁已接受各自減薪25%，以及非執行董事(包括獨立非執行董事)已接受各自減董事袍金20%。

目前公司已重開德國、瑞典及荷蘭的選定店舖。然而，集團無法預測業務何時會恢復正常，亦無法量化全球性大流行病對集團全年業績的實際影響。

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