聯交所譴責冠軍科技及看通集團前執董

聯交所指，由於董事嚴重違反其誠信責任及以應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，導致兩家公司錄得合共89億元的減值虧損。

上市委員會稱，主要是簡文樂及簡堅良購入文化產品田黃石時，未有對產品的真實性和價值進行充分的盡職調查；簡文樂亦沒有事先徵求冠軍及看通董事會的批准。身兼兩家公司財務總監的黎日光，沒有在涉及巨額款項的文化產品購買項目上，確保會計和內控程序穩妥；其他相關董事沒有對提交至冠軍及看通董事會的資料提出疑問，又或認真而用心作出獨立判斷；簡堅良沒有監察可供出售投資。

上市委員會認為，簡文樂及簡堅良的行為問題極其嚴重。簡文樂似乎向冠軍及看通董事會隱瞞集團已積存田黃石一事，即使已在2016年3月徵求董事會批准該項投資。簡氏二人並無告知其他相關董事，集團買賣田黃石的計劃會涉及囤積大量存石。最重要的是，他們沒有在集團買入文化產品時取得任何相關認證，證明產品為真品田黃石。

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