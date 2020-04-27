證監會取得針對百齡國際前董事取消資格令

香港證監會已在原訟法庭，取得針對已於2016年10月19日除牌的百齡國際前副主席兼執行董事吳兆鴻、前非執行董事張翅，以及3名前獨立非執行董事吳國柱、吳秋桐和謝正樑的取消資格令。除非經法庭許可，否則不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事或參與該等法團的管理，為期2至5年，由上周三(22日)日起生效。

高浩文法官頒布，該5名人士承認在擔任該公司董事期間沒有以符合百齡的利益的方式行事，及/或沒有以適當和合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度行事，因而違反了受信責任和普通法責任。他們亦承認疏忽或忽略履行作為百齡的董事的責任，及容許前主席兼執行董事黃錦亮為了個人利益或其他別有用心的目的，主導和控制該公司的事務及董事會。同時，他們沒有設立或欠缺有效的內部監控系統，以防止上述情況發生。

據證監會的調查發現，黃錦亮於2009年代表百齡的一家全資附屬公司，以1.9億港元收購濟寧港寧紙業的51%股權，而根據該收購的條款，賣方祝康樹提供溢利擔保，即假如濟寧港寧於截至2010年及2011年兩個年度每年的除稅後溢利均少於6,000萬元人民幣或錄得虧損，祝氏便會向百齡作出賠償。

不過，濟寧港寧於該兩個年度都沒有達到所協定的溢利。黃錦亮卻於2011年3月至2012年3月期間，代表百齡與祝簽訂3份確認函，藉此協定延遲支付祝所結欠的溢利擔保款項，更在2012年6月代表百齡簽訂另一份確認函，藉此協定百齡會放棄祝氏所結欠的3,010萬港元溢利擔保金額，但有關放棄溢利擔保的決定在關鍵時間並未獲得百齡董事會批准。

證監會認為，百齡並無客觀、合理或商業理由同意確認函的條款，因為該等條款顯然對該公司的財務不利，而公司所受到的損害，亦因在關鍵時間的不利財務狀況而加深。

證監會表示，針對百齡其他前董事的法律程序正在進行中。

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