新世界建議股份四合一　每手維持1000股

目前，現有股份於聯交所交易的每手買賣單位為1,000股現有股份。於股份合併生效後，合併股份買賣的每手買賣單位仍為1,000股合併股份。

根據目前每股現有收市價9.02元(相等於每股合併股份理論收市價36.08元)計算，每手現有股份之買賣單位價值為9,020元；假設股份合併已生效，每手1,000股合併股份之買賣單位的價值將為36,080元。

集團表示，一直積極地以不同層面及方式進行檢討，以豐富企業可持續發展的發展策略並進行優化以創造價值。董事會相信，股份合併將對股份的買賣價格作出相應的向上調整，並將使合併股份的投資對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，以優化股東基礎。

董事會相信，股份合併將不會對集團的財務狀況造成任何重大不利影響，亦不會導致股東的相對權利發生變動，惟股東原可應得的零碎合併股份除外。基於上述原因，儘管因產生碎股而對股東帶來潛在成本及影響，公司認為股份合併屬合理。因此，董事會認為股份合併對公司及股東有利，並符合其整體利益。

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