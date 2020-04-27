新冠肺炎：裕元集團發盈警

根據集團現有資料，上述虧損主要由於2019新型冠狀病毒疫情所致，其對公司若干業務分部之營運產生重大影響，包括下列：

1、就寶勝國際經營業績而言，與2019年同期淨溢利約2.05億元人民幣相比，今年首季錄得淨虧損約1.67億元人民幣，乃因中國政府實施多項嚴格管制措施以遏制COVID-19的傳播，從而導致寶勝從今年農曆新年至3月中旬暫時關閉其業務辦事處及零售店舖。

2、今年首季製造業務(包括鞋履、鞋底、配件及其他)營業收入為約12.61億美元，與2019年同期營業收入約13.95億美元相較，下跌約9.6%。有關下跌主要因為COVID-19疫情導致集團在中國及其他國家之若干製造設施營運效率下降，從而導致出貨延遲。該疫情導致集團農曆新年後於中國廠區復工的延遲；同時亦對其供應鏈帶來不利影響，導致若干原材料出現短缺。

目前由於中國政府已局部撤銷若干管制措施，因此，集團位於中國的大部分廠房以及寶勝超過98%直營店舖及加盟店舖均已恢復營運。然而，COVID-19於美國及歐洲的蔓延，已重挫全球消費者對運動鞋履之需求，其連鎖效應對鞋履製造商及運動用品零售商均帶來負面影響。

此外，各個東南亞國家之政府為遏制COVID-19疫情擴散所實施的封城及其他社交疏離措施，預期將會進一步影響集團位於該地區製造設施的營運效率。上述狀況加上需求的不確定性，可能會導致工廠暫時關閉及集團產能進一步調整。

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