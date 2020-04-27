超準災難先生：股市大幅拋售信號很快來臨

外國傳媒報道，過去多次發表「末日」預言，而又多次言中，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal最新警告，美元將成為全球「最大的問題」，意味着股市大幅拋售的信號很快來臨！

他說：「你會看到世界面臨的最大問題是美元。我們正處在一個惡性循環當中，經濟增長放緩會導致美元上漲，然後又會再導致經濟增長放緩，之後美元又會上漲，因為所有借款人都要獲取美元來償還債務。」

他警告，聯儲局不斷印銀紙是解決不了上述的「結構性問題」，所有試圖創造更多貨幣來解決美元問題的嘗試，都會使法定貨幣相對黃金貶值，即黃金會因債務問題而上漲。

為何會出現經濟與美元的「惡性循環」？他解釋，目前全球正面對「債務通縮」(DEBT DEFLATION)問題，即現金流轉速度出現問題。舉例來說，若經濟好，民眾願意消費，現金的流轉會很快，因儲蓄較少，消費增加可助企業周轉。不過，目前的情況是縱然央行不斷印錢，也刺激不到民眾消費意欲，令現金流轉速度變慢，即狂印銀紙也推動不了經濟活動，這情況將令「最弱勢」的貸款者被淘汰，尤其是新興市場，它們在獲得外匯(主要是美元)上會出現問題。

因此，他估計，下輪「債務通縮」信號很快來臨，主要由債息「見負」拖累。一旦債券出現負利率(尤其是最能預測市場對聯儲局利率去向的美國2年期國債孳息率)，將是股市被大幅拋售的信號，因破產階段將會開始。他又建議投資者多留意比特幣去向，一旦無故大跌，就要小心。

【災難先生有幾準？】

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休。過去多次發表預言，又多次言中，因而被外國傳媒譽為「災難先生」。

他近年的「戰績」包括在2014年11月紐約期油仍處每桶約78美元時，預言低油價時代來臨、2015年3月時再預言油價未見底，一定低見30至40美元、2015年7月指出中國將創造更多問題，並超乎一般人想像，令全球市場恐慌，結果又中。

到了2016年，他一開始就睇死歐洲銀行前景、2016年7月時話投資者可放心沽空歐銀，結果又中！

在2017年，他預警美國經濟1年內必定衰退，呼籲投資者趁低買金，以對抗金融市場崩潰及更低的負利率。他當時的理據是：「沒有人理解若特朗普調高貿易關稅對美元的後果！假設特朗普真的上調入口關稅，美元必然上揚，之後就是全球貿易下跌。他強調，調高關稅的後果將會掩蓋減稅的得益，呼籲投資者不要沉醉於減稅及財政刺激會讓『美國再次偉大』，後果將較現時市場預期的更複雜及更細微。」

結果特朗普在2018年3月起發動貿易戰，後果漸漸與Raoul Pal上述所言相似！

到了2019年9月，他警告全球金融市場正面臨十分重要的「轉捩點」，2008年金融海嘯危機正在重燃，尤其是接下來的3個月，金融市場可能會處於墮崖邊緣，主因是美元強勢。結果金融市場雖然未在去年12月大冧，惟今年2月底就實現了！

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