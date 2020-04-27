新盤UPDATES：新盤市場交投量料逐步上揚
2020年04月27日 20:53
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一手住宅交投氣氛回升，無論上車盤以至洋房豪宅項目，紛紛積極部署推出市場搶客，料逐步帶動新盤市場交投量上揚。
●紅山半島C區新樓書上網 最快5月標售尚餘洋房
豪宅新盤備受追捧，華懋集團等合作的大潭紅山半島，剛已上載全C區的全新樓書至一手銷售資訊網。該公司銷售部總監吳崇武回應，該期尚餘17座洋房未售，最快會於5月以招標形式推出市場。
●WEST PARK連平台示範單位曝光
多個新盤部署長假期加推單位搶客。興勝項目管理董事周嘉峯表示，旗下長沙灣WEST PARK開盤至今已售出53伙，佔全數單位84%，套現約4億元，平均呎價20,350元。項目最新售出2伙，其中23樓B室，成交價逾999.76萬元，實用面積493方呎，呎價約20,279元。
發展商剛開放全新5樓C室連平台特色戶予傳媒參觀，實用面積333方呎，平台面積326方呎，該單位折實售價738萬元，呎價22,162元，料日內加推於長假期發售，該單位即日起開放予有興趣人士參觀。該盤亦加推3伙於本周四（4月30日）起發售。
配合長假期將至，美聯由即日起至5月5日，將向其中3名買家贈送衣物護理機優惠，每部價值18,980元。
●多個項目五‧一假期加推單位搶客
據一手銷售資訊網資料，多個新盤加推單位於五‧一假期起發售。九龍建業 (00034)的西營盤63 POKFULAM，加推8伙於5月1日起標售。而信和置業（00083）的長沙灣一號九龍道則加推13伙於同日起銷售。
●明翹匯高層一房戶逾554萬獲承接
佳明集團控股（01271）的青衣明翹匯，剛售出2座33樓H室高層一房單位，實用面積299方呎，成交價554.5萬元，呎價18,545元。
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