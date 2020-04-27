夜市UPDATES：油價又冧！惟美股向好 港夜期無方向

國際油價再度暴跌，惟外圍股市未受到太大衝擊，美股道指報23,912點，升137點或0.58%；標指報2,860點，升23點或0.84%；納指報8,732點，升98點或1.14%。

外圍股市靠穩，港股期指夜市報24,260點，跌9點，低水20點。

美國原油價格大幅下跌，紐約原油期貨6月合約失守每桶12美元，日內跌近30%；布蘭特原油期貨跌8.63%，現報每桶19.62美元。

本周將有許多科技行業巨頭公布季績，其中包括波音、Facebook、微軟、亞馬遜，以及蘋果公司(Apple Inc.)等。許多投資者都在密切關注重磅公司業績，希望了解疫情對企業界的衝擊會有多嚴重，但分析人士稱，最壞的消息可能要到今年晚些時候才會出現，麻煩還在後頭。

報道指，蘋果公司將把今年稍晚發表的旗艦iPhone量產時間延後一個月，其股價升0.5%。

另外，本周公布的經濟數據也備受關注，包括美國第一季度GDP、美國新申領失業救濟金人數，以及周五的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)。

本周聯儲局將舉行最新貨幣政策會議，由於該局在過去一個月內出台了一系列巨額紓困措施，幫助美國企業與家庭應對新冠肺炎帶來的影響，故市場預期會議不會有新的舉措，官員的評價將是重點。

歐股靠穩，英股升0.88%；德股升2.21%；法股升1.49%。

【21:30】美國部分州份計劃重啟經濟，市場風險胃納增加，美股周一(27日)開市早段做好，道指升139點，至23,914點；納指升83點，至8,717點；標指升21點，至2,858點。

通用汽車(GM)宣布暫停派發季度股息和回購股份，以保留現金應對疫情，並已採取其他增強流動性和減少開支措施。GM股價早段跌3.14%至21.26美元。

摩根大通將卡特彼勒目標價下調至93美元，投資評級由「中性」下調至「減持」。卡特彼勒股價早段跌2.63%至111.03美元。

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