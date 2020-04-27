樓價UPDATES：灝景灣三房戶再跌價50萬元

樓價從高位已累積相當跌幅，青衣灝景灣中低層三房以1,480萬元售出，相比去年售出的同類型低層單位，還要跌價約50萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌南豐新邨8座中高層G室，實用面積391方呎，兩房間隔，放盤約三個月，減價30萬元或約4.1%，以710萬元沽出，實用呎價18,159元。

●鰂魚涌太古城唐宮閣連天台單位，實用面積583方呎，兩房間隔，以1,250萬元連租約易手，實用呎價21,441元。

●北角維港頌6座低層C室，實用面積852方呎，三房連套房間隔，放租約三個月，減租6,000元或約12.5%，以月租4.2萬元租出，實用呎租49.3元。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣喜薈2座中層A室，實用面積509方呎，兩房間隔，開價898萬元，放盤不足一個月，減價38萬元，以860萬元易手，實用呎價16,896元。

●長沙灣一號‧西九龍1座高層C室，實用面積864方呎，三房連套房間隔，原叫價1,450萬元，減價40萬元或約2.8%，實用呎價16,319元。

●大角咀亮賢居高層F室，實用面積503方呎，兩房間隔，最初開價870萬元，降價22萬元以848萬元易手，實用呎價16,859元。

●大角咀港灣豪庭7座高層H室，實用面積368方呎，兩房間隔，放盤約兩個月減價25萬元，以約695萬元成交，實用呎價18,886元。

●旺角SKYPARK高層B1室，實用面積463方呎，以一房半設計，原叫價920萬元，減價28萬或約3%，以892萬元沽出，實用呎價19,266元。

●將軍澳區本月暫錄327宗成交，已超越上月全月水平，其中嘉悅1座中層J室，實用面積576方呎，兩房連套房間隔，以975萬元成交，實用呎價16,927元。

●牛頭角得寶花園B座高層1室，實用面積382方呎，兩房間隔，外區客與業主議價3小時，即以632萬元入市，實用呎價16,545元。

－－－－－－

新界區

●粉嶺牽晴間9座中層D室，實用面積385方呎，兩房間隔，以535萬元沽出，實用呎價13,896元，屋苑本月至今累錄得約7宗二手成交，平均呎價13,896元。

●天水圍栢慧豪園5座低層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，放盤當日即以602萬元一口價售出，實用呎價11,992元。

●沙田第一城19座低層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實用呎價15,291元。

●沙田欣廷軒1座中層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，以723.8萬元易手，實用呎價17,357元。

●馬鞍山新港城J座中層5室，實用面積519方呎，三房間隔，開價850萬元，以808萬元易手，實用呎價15,568元，原業主持貨7年，帳面獲利約269萬元。

●東涌東堤灣畔1座中低層G室，實用面積536方呎，兩房間隔，放盤兩日即獲買家議價，並由670萬元減至645萬元成交，實用呎價12,034元。

●青衣灝景灣6座中低層G室，實用面積849方呎，三房間隔，減價40萬元，以1,480萬元，呎價17,432元，相比去年八月以1,530萬元易手的低層同類型單位，今次層數較高，但做價卻低約50萬元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200