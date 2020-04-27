新冠肺炎：內地實際失業率20.5%？7千萬人丟飯碗？
2020年04月27日 21:35
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(Getty Images圖片)
財經媒體彭博報道，一家中國證券公司周一(27日)撤回了一份研究報告，該報告稱，中國實際失業率高於20%，遠超官方數據。
中泰證券3位分析師在日期為4月24日的報告中寫道，在新冠疫情造成的經濟影響衝擊下，可能已有多達7,000萬人失業，這意味着實際失業率約為20.5%。
報告稱，在新冠疫情中，提供了大量就業的服務業和小企業受影響較大，造成失業率大幅上升。
根據中國國家統計局數據，3月城鎮調查失業率為5.9%，低於前兩個月6.2%的紀錄高位。這項指標自2016年首次發布以來一直保持在5%左右窄幅區間內。
報告稱，中國存在大量農民工就業群體，而城鎮調查失業率不能真正反映農民工就業狀況，因此在描述失業情況上顯然存在不足。
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