疫情下最大宗！日本連鎖旅宿集團WBF申破產

外國傳媒報道，日本連鎖旅宿集團WBF因業績大倒退和負債高達160億日圓(約11億港元)，周一(27日)申請破產保護。日本研究機構指出，WBF集團破產案為目前日本企業與疫情相關的破產案中，債務額最高的一宗。

日本調查機構「東京商工研究」指出，日本WBF酒店與度假村集團的業務受疫情重創，許多遊客自2月以來接連取消了酒店預訂，造成現金流停滯，加上WBF集團因透過向銀行借貸擴張業務，造成債務累積高達160億日圓，致使集團須向大阪地區法庭申請破產保護。

報道指出，WBF集團在北海道、京都、大阪等擁有28家酒店設施，其同時經營汽車租賃業務，在大阪市約有1,000名員工。在申請破產保護後，WBF集團旗下的設施仍會繼續營運。

此前日本知名的膠囊旅館「First Cabin」也受疫情影響，在上周五(24日)向東京地方法院申請破產。

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