傳內地跨部門調查瑞幸咖啡財務問題

外國傳媒引述消息人士透露，中國監管部門對瑞幸咖啡財務問題展開跨部門調查，並突擊檢查了該公司的辦公室，使這家陷入財務醜聞的公司面臨愈來愈大的壓力。

消息稱，中國證監會牽頭多個部門對瑞幸咖啡展開調查，並在周日(26日)聯合進行了此次突擊檢查行動。中國證監會是應美國證券交易委員會(SEC)要求發起了調查，參與部門包括國家市場監督管理總局和國家稅務總局。SEC是瑞幸咖啡上市所在地納斯達克交易所的監管機構。

瑞幸咖啡代表未立即回應尋求置評的電話和簡訊，但在微博帳戶稱，正積極配合市場監管部門對其經營情況的了解，該公司及全國門店運營正常。中國證監會沒有立即回應有關是否正在調查該公司的置評請求。國家市場監督管理總局和國家稅務總局未立即回覆尋求置評的傳真。

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