內地通過創業板改革　提升資本市場功能

中央全面深化改革委員會第十三次會議周一(27日)召開，並審議通過有關創業板改革並試點註冊制的總體實施方案。

該會議指出，推進創業板改革並試點註冊制，是深化資本市場改革、完善資本市場基礎制度、提升資本市場功能的重要安排；堅持創業板及其他板塊錯位發展。

據內媒引述中國證監會副主席李超介紹，今次創業板試點註冊制改革，堅持「一條主線」及「三個統籌」，前者指以信息披露為核心的股票發行註冊制，提高透明度和真實性，由投資者自主進行價值判斷，把選擇權交給市場。後者則包括統籌推進創業板改革與多層次資本市場體系建設；統籌推進註冊制與其他基礎制度建設；統籌增量改革和存量改革。

該報道從中證監了解到，今次創業板改革亦同時推出發行、上市、交易、退市、信息披露等一攬子改革。在交易制度方面，改革後在創業板新上市企業，股價於上市後首5個交易日不設漲跌幅限制，之後漲跌幅限制從目前10%調整為20%。

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