疫市贏家！貴州茅台首季多賺16%

貴州茅台可謂疫市贏家！該公司公布今年第一季利潤有增長，凸顯出儘管新冠疫情防控措施導致人們無法聚會，對茅台酒的需求卻保持堅挺。

這家「全球市值最高的釀酒企業」周一(27日)公布，第一季淨利潤增長16.7%，達131億元人民幣，總收入增長12.8%。強大的銷售網絡，以及高端白酒稀缺導致需求保持旺盛、價格居高不下，都是利好茅台的因素。

茅台股價自3月17日中國開始放寬封鎖措施以來上漲了20%。儘管分析師調降了今年目標價和盈利預測，但新冠疫情對高端白酒行業的影響預計將是暫時的。

這份積極的財報可能預示着今年餘下時間還有希望超標完成，因該公司之前訂下的2020年銷售目標為成長10%，不及2019年15%左右的收入增幅，也是2015年以來首次低於分析師預期。這曾令人擔心疫情來襲前，中國消費者信心已經在減弱。

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