新股專輯：內房三巽控股遞主板上市申請

再有中國房地產開發商計劃來港上市。三巽控股集團周一向港交所遞主板上市申請，建銀國際任獨家保薦人。

該公司以開發及銷售住宅物業為主，截至今年1月底，發展項目36個，總土地儲備396.42萬平方米，其中安徽省佔89%。

該公司2019年收入全來自安徽省物業銷售，按年增加3.29倍至31.08億元人民幣(下同)。純利按年增加6.67倍至4.42億元。

值得留意的是，截至去年底，集團未償還借款總額17.57億元，較2018年底的7.09億元增加1.47倍。今年2月底，未償還借款總額增至21.85億元，其中須一年內償還借款總額為10.02億元。

集資所得款項淨額將用作開發現有物業項目的建築成本；於安徽省及其周邊城市進行土地收購；以及一般營運資金。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200