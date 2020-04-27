致富智庫：包你驚嘆！FedEx亞馬遜IBM品牌背後秘密...

作為成功的企業，除了業務要了得外，品牌價值也是一門重要學問，透過商譽所創造的「貨品溢價」，會為企業帶來無法估量的價值！因此，商標(即Logo)的設計可謂重中之重，它可以很簡單，也可以很困難，除了要設計美觀、辨識度高外，簡單線條所帶來的「深層寓意」，往往更能令人讚嘆不已，或許我們就是一不留神，讓設計師的美意擦身而過。

其實，國際巨企的商標，有不少是隱藏着重要信息，以下那些你又知幾多？保證你看完後，對逛街見到的商標目光從此不一樣！

【FedEx(附圖一)】

FedEx的Logo看似簡單，但請仔細看看，你見到「Ex」當中的「E和x之間」的空白處，是否有一個「白色箭咀」呢？原來它象徵FedEx的速度與準確度！據說，全球只有大約1/5人，能在沒有任何提示下，看得到有個「箭咀」。從現在開始，你看到FedEx的商標，可能更會留意那個「箭咀」，並立即與身邊的人分享了...

【亞馬遜(附圖二)】

亞馬遜(Amazon)的Logo上「黃色笑哈合」不只是裝飾，它代表的是亞馬遜所賣的商品「從A字開頭到Z字開頭」的都有(箭咀從a指到z)，同時代表顧客會得到滿足的笑容。

【IBM(附圖三)】

國際商業機器(IBM)最早是以打字機起家，所以Logo中刻意模擬打字機所打出來的字體。再者，那8條橫線可讓人輕易認出來，意義是「速度」和「活力」。

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