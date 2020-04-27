【零售浩劫】昔日「藍籌股王」思捷「紅底」變「毫子」
2020年04月27日 22:51
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零售市道不滯，相關股份先後捱沽，曾為「藍籌股王」的思捷環球(00330)今年曾創下0.54港元的新低，目前亦僅0.75元。
該股2007年曾升至133元(未扣除2012年供股後的股票價格)的歷史高位，當時市值達1,715億元，其後遇上行業冷風，業績連年虧損，股價亦輾轉向下，如今市值僅14億元。
令人回味的不只是股價，當時大股東邢李㷧亦於思捷股價不斷創新高時連番減持，由2002年起計，先後20次減持思捷，合共套現逾230億元。
思捷可謂印證了時代的變遷。面對網購及國際競爭者愈來愈多，思捷備受壓力，例如Zara、H&M、Uniqlo、GU等公司都能搶走生意，年輕一輩更對思捷不感興趣。雖然思捷於2012年10月宣布「2供1」供股，當時供股價8元，集資最多52.5億元，但2013年6月被剔出藍籌股，10年的「藍籌股」就此止步，至今仍一沉不起。
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