【零售浩劫】昔日「藍籌股王」思捷「紅底」變「毫子」

該股2007年曾升至133元(未扣除2012年供股後的股票價格)的歷史高位，當時市值達1,715億元，其後遇上行業冷風，業績連年虧損，股價亦輾轉向下，如今市值僅14億元。

令人回味的不只是股價，當時大股東邢李㷧亦於思捷股價不斷創新高時連番減持，由2002年起計，先後20次減持思捷，合共套現逾230億元。

思捷可謂印證了時代的變遷。面對網購及國際競爭者愈來愈多，思捷備受壓力，例如Zara、H&M、Uniqlo、GU等公司都能搶走生意，年輕一輩更對思捷不感興趣。雖然思捷於2012年10月宣布「2供1」供股，當時供股價8元，集資最多52.5億元，但2013年6月被剔出藍籌股，10年的「藍籌股」就此止步，至今仍一沉不起。

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