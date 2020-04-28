東方日報B1：港上月出口跌5.8%　未衰完

香港出口經過2月的反彈後，3月再錄跌幅。3月香港整體出口貨值為3,236億元，按年下跌5.8%，但好過市場預期跌10%；進口貨值為3,584億元，按年下跌11.1%。3月份錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.7%。廠商直指，上半年香港出口形勢不樂觀，出口貨值甚或按年跌20%以上。

在今年首季，商品整體出口貨值按年下跌9.7%，商品進口貨值下跌10%。

香港上月輸往亞洲的整體出口貨值上升3.2%，當中，輸往內地升8.4%、越南升1.2%。另外，輸往印度下跌17.2%、泰國跌15.6%、新加坡跌14.5%。歐美方面，輸往英國跌34.2%、德國跌33.1%、美國跌29.3%。

以類別計上月部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是「非金屬礦物製品」、「通訊、錄音及音響設備和儀器」、「雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器)」，分別跌62.2%、19.4%、20.8%。

不過，「電動機械、儀器和用具及零件」和「辦公室機器和自動資料處理儀器」的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升8%和9.2%。

政府發言人指，商品出口在3月份仍然疲弱，輸往內地的出口隨着當地經濟活動逐步恢復而反彈，但輸往許多其他主要市場，包括美國和歐盟的出口則進一步急挫，料香港的商品出口短期內仍將顯著受壓。

香港經貿商會會長李秀恒指出，現時港商出口情況不樂觀，除了防疫衞生相關產品，其他產品的出口訂單已經大跌，畢竟很多零售店舖沒有營業、人們亦不願消費。

他指出口數據何時復甦視乎疫情，買家會待疫情過後才下單，廠商屆時才生產、加工、包裝等，之後才會出口並反映在數據上。所以他預期今年上半年香港出口貨值隨時按年下跌10至20%甚至更多。

因此，洪氏指部分首季訂單延遲至4月出貨，或令4月出口數字較去年同期好一點，5月或按年比較持平，但6月開始或會少一截，因歐美4月開始商舖大規模停業，消費性電子產業尤受衝擊，新訂單需求將來勢會減少，直至零售情況復常。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200