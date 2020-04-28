新債王：正沽空美股　警告投資者過於樂觀

外媒報道，有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，正在沽空美國股票，認為市場對於新冠肺炎疫情下的經濟復甦過於樂觀，相信股市可能會重返3月時的低位。

岡拉克直言，投資者可能並不了解目前美國超過2,600萬人失業會引起社會不安，自2009年以來所創造的新職位已全數蒸發掉。他透露，已經在標指2,863點時沽空，相信該指數仍有可能衝上3,000點，但下行風險卻更加大。他亦指目前他的沽空水平沒有2月時那麼進取。

標指自3月23日以來的2,191點低位，截本周一(27日)已經升至2,880點水平，累計升幅達31%。

另一方面，岡拉克警告，目前受歡迎的企業債券ETF(交易所買賣基金)LQD似乎是估值過高最為嚴重的證券，主要因為聯儲局實施了大規模的量化寬鬆計劃。

根據Doubleline Capital網頁數據，截至去年底，DoubleLine管理的資產超過1,480億美元。

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