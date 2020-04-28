油價再冧！紐約期油收市重挫逾24%

石油行業將開始大規模停擺，迎接「最黑暗的時刻」！在憂慮債務、裁員、庫存滿瀉，甚至海盜襲擊等多重因素下，國際油價周一(27日)下瀉。紐約6月期油收報每桶12.78美元，跌4.16美元或24.56%，盤中最低見11.88美元。布蘭特6月期油收報每桶19.99美元，跌1.45美元或6.76%。

新冠肺炎重創石油行業，首先是封鎖措施導致工廠停工及司機留在家中，然後是油庫開始注滿，交易員需要尋找油輪儲油，寄望未來有更好的價格。隨着油輪不敷應用，運費已飆升至極高水平，印證市場變得非常扭曲。儘管主要產油國聯手減產，但由於危機規模太大，油價上周更破天荒見負。

Rystad Energy原油市場主管Bjornar Tonhaugen表示，市場關注原油庫存將會在數周內見頂，強調必須採取相應行動。根據美國能源資訊署(EIA)，截至4月17日當周，美國原油庫存大增1,500萬桶，至5.18億桶。其中，最大儲油地區庫欣的原油庫存急增10%至5,970萬桶。

油價史詩式暴瀉，美國頁岩油業首當其衝，當地營運油鑽數目急速下跌。在疫情爆發前，油公司在美國營運約650個鑽油平台，但截至上周五，其中逾40%已停止運作，只剩下378個仍在營運，是4年最少。美國鑽油商Diamond Offshore Drilling剛於周日申請破產保護。文件顯示，該公司有58億美元資產及26億美元債務。

事實上，減產的不限於美國油公司，從非洲國家乍得到越南和巴西，產油商也紛紛減少產油或計劃減產。在上周緊急業界會議上，不論大型或小型油公司高層均指出，油市前景「前所未見」的黯淡。對於小型油企而言，未來數周需要掙扎求存；即使是對大型油企如埃克森美孚而言，亦是個挑戰。內地媒體亦報道，三大石油巨頭中石油、中石化及中海油高層，近日不約而同發表談話，要求企業做好準備，迎接「最黑暗的時刻」。

按石油輸出國組織和盟友(OPEC+)的協議，成員國將於5月1日起每日減產970萬桶，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美已提前開始減產。然而，這仍可能不足以抵銷需求缺口，現時每周有5,000萬桶原油注入油庫，足以應付德國、法國、意大利、西班牙和英國的總消耗量。以這個速度來看，全球儲油空間可能會於6月用盡。

在這之前，煉油業亦會出現停擺。過去一周，美國最大煉油商之一的Marathon Petroleum宣布暫停鄰近三藩市的廠房營運，蜆殼亦叫停了煉油廠數個部門的運作。從歐洲到亞洲，許多煉油商正以較以往低一半的水平營運。截至本月17日止一周，美國煉油商僅處理了1,245萬桶原油，是最少30年來最少，不包括與颶風相關的停工。

高盛表示，雖然相信商品市場已進入「轉捩點」，但供求矛盾仍然存在，預料商品市場需要多8周或更長時間才能重新平衡，又警告全球儲油空間將於未來3至4周受到考驗。現時，新加坡海岸已有近60艘載滿油的油輪，較平常的30至40艘多。另有分析警告，以海上油輪儲油的一大危機是成為海盜襲擊目標，隨時令油公司蒙受不必要損失。

美國白宮經濟顧問委員會主席哈賽特表示，今年第2季美國GDP將錄得大蕭條以來最大的負值，可能是-20到-30%，第3季則可能錄得正增長。

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