美股收市：道指升358點　本周聚焦美企業績

美國部分州份計劃重啟經濟，市場風險胃納增加，美股周一(27日)全線做好。道指收報24,133點，升358點或1.51%；標指收報2,878點，升41點或1.47%；納指收報8,730點，升95點或1.11%。

本周聯儲局將舉行最新貨幣政策會議，由於該局在過去一個月內出台了一系列巨額紓困措施，幫助美國企業與家庭應對新冠肺炎帶來的影響，故市場預期會議不會有新的舉措，官員的評價將是重點。

另外，本周公布的經濟數據也備受關注，包括美國第一季度GDP、美國新申領失業救濟金人數，以及周五的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)。

投資者關注本周將有許多科技行業巨頭公布季績，其中包括波音、Facebook、微軟、亞馬遜，以及蘋果公司(Apple Inc.)等。許多投資者都在密切關注重磅公司業績，希望了解疫情對企業界的衝擊會有多嚴重，但分析人士稱，最壞的消息可能要到今年晚些時候才會出現，麻煩還在後頭。

個股方面，通用汽車(GM)宣布暫停派發季度股息和回購股份，以保留現金應對疫情，該公司股價周一收漲2.28%，報22.45美元。摩根大通將卡特彼勒目標價下調至93美元，後者股價收報115.2美元，升1.07%。

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