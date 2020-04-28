古根海姆大師：經濟恐需時4年才恢復到疫情前的水平

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資主管Scott Minerd表示，經濟活動可能需時4年才會恢復到新冠肺炎疫情引發全球危機之前的水平。

Minerd在本月26日發表報告指，「認為國內生產總值(GDP)將在第三季度以V形加速恢復到疫情之前的水平是不現實的。」他警告，即使政府正設法為企業和個人提供援助來應對疲情影響，但這種幫助可能並不足夠，而且方向錯誤，恐引發意想不到的後果；並指過去5周2,600萬人申請失業援助，即使美國重啟經濟，失去的就業職位也不會立即恢復。

他預期，美國失業率恐升至30%，至今年底之前仍可能保持雙位數；同時，由於一半的美國人儲蓄不到500美元，因此沒有做好應對風暴的準備，消費者信心將受到嚴重打擊。

對於聯儲局的貨幣政策措施，Minerd指出，聯儲局可能永遠無法恢復正常，該局的資產負債表已由4.5萬億美元，一個月之間迅速擴張到6.6萬億美元，預期很快進一步升至9萬億美元。

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