【專家點評】邵志堯：互聯網思維的五大重點…

綜觀互聯網思維有5大重點，分別是1)去中心化；2)個別計算；3)泛連接；4)精神消費；5)平台搭建。

第1和第5已曾經寫過文章作講解，今次集中探討「精神消費」。過往的消費全是能觸摸到的，是物質的交易。筆者想借用愛因斯坦偉大的方程式去解釋，在上世紀70年代流行過一句口頭禪：「知就知，唔知就mcc」，這裏的mcc不是現在的網絡潮語「蒙查查」，而是能量和物質的互換方程式 E=mc2，過去消費的都是右側的m(Mass)衣食住行，全都能看得見、摸得到，但精神消費全是左側關於能量，光、聲音或思想等等。

按最新標準普爾指數顯示，能源佔成份股的比重由過去的三、四成下跌到今天的不到5%，便反映了在工業革命4.0或互聯網時代，新經濟賣的就是資訊和平台，資訊就是能量，視訊就是光的能量，音頻就是聲音的能量，它們觸摸不到，但我們可以透過互聯網去感受它。

YouTube的出現令每一個人都可以擁有自己的電視台，Youtouber可以直接透過視訊去直接賺取瀏覽量的費用，亦可以創造自己的IP知識產權，由左邊無影的能量轉化成實質的金錢。

筆者這幾年是從實踐中取經驗，因為現在真的是行光速(c)，大學已追不上新經濟發展的步伐，只有落水才會學懂游泳，否則只是趙括來個紙上談兵，永遠不知道真實世界怎樣運轉。要成為可獲利的YouTubers為例，要滿足兩個先決條件。一是要有1,000個訂閱者，二是要一年內有24萬分鐘的瀏覽量。筆者用了四個月才能達到，才可以一窺可收費的後台。雖然可以收取的費用很少，一天不到一元，但確實是一個很好的習作，幫助自己建立IP，零的宣傳費用但創造了看不見的品牌，再利用IP去變現，即以前很多人說的先有名後才有利。更厲害者將IP去搭建平台，創造更大利益。

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