【專家點評】基建帶動傳統機械行業發力

受到新冠肺炎疫情影響，1至2月份固定資產投資增長速度明顯下滑，首兩月累計按年下跌24.5%，增長速度較前值下降29.9個百分點。其中，製造業的固定資產投資按年下跌31.5個百分點，下滑幅度最為明顯；基建類投資按年下跌26.9%。受銷售端壓力和項目復工進度影響，房地產投資按年下跌16.3%，但自3月以來的前瞻性指標如PMI(報52)看來，相關投資回升。

3月27日，中央政治局召開會議，強調要努力完成全年經濟社會發展目標，從目前經濟形勢看來，海外肺炎疫情持續可能影響製造業出口訂單，居民消費需求的層面需要拓闊。為了實現「穩增長」、完成「十三五」規劃目標，我們預計宏觀政策調節力度將加大，財政赤字將逐步提升，基建投資將成為經濟重要抓手。

我們看好工程機械板塊，交通軌道裝備亦為重要逆周期的直接受益者。1至2月份全國挖進機產品銷售量按年下跌37.0%，預計第一季度工程機械銷售繼續受壓，但隨着穩投資措施落地，項目開工量增加，挖進機需求或將延遲釋放。全年工程機械有望保持較高的景氣度。交通軌道投資方面，從國鐵幹綫、城際、城軌這三個維度去看，我們認為幹線投資保持平穩，城軌投資保持較快增長，城際發展新機遇來臨，整體鐵路設備將長期保持穩中有升的態勢，具有較佳配置價值。

在環球新冠肺炎疫情持續的背景下，部分海外訂單需求並不確定，但我們認為，雖然疫情會帶來對需求的衝擊，但改變不了智能製造的大勢，行業景氣度將長期處於向上趨勢，工業機械人有望受惠於「機器換人」的趨勢，鋰電設備、半導體設備、光伏設備需求在變化，國產替代、基礎創新等邏緝支撐下，預計長期保持高景氣度，我們認為高端智能製造處於新周期起點，具有長期投資價值。

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