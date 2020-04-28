信達生物：治療惰性淋巴瘤藥完成中國臨床試驗首例患者給藥

該研究的目的是評估parsaclisib在復發或難治的中國濾泡淋巴瘤(「FL」)╱邊緣區淋巴瘤(「MZL」)患者中的有效性和安全性。若成功，該研究結果將用於支持parsaclisib在中國的新藥上市申請。

FL及MZL是惰性淋巴瘤，但當進展到復發或難治階段，有效的治療手段有限，故急需新的治療方法。PI3Kδ抑制劑是近年來湧現的新的一類治療惰性淋巴瘤的療法。Parsaclisib的早期臨床試驗資料顯示，parsaclisib對治療復發或難治FL/MZL可能具有好的療效和耐受性。

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