【外匯點評】陳正犖：5G啟航　電訊股最新策略係…

過去三個月，亞洲電訊股普遍跑贏同區股市指數，當中印度電訊股較大市跑贏超過百分之30，日本、馬來西亞、新加坡及香港電訊股較大市跑贏逾一成。環球多個地區的封鎖措施繼續拖累經濟前景，電訊股於經濟放緩時，表現普遍較具防守性。我們預期經濟弱勢或持續至第三季，這不代表所有亞洲地區的經濟屆時將恢復增長，不過 可能最壞情況或已經過去。當宏觀環境漸見曙光後，投資者又應該如何部署電訊股？

參考上次經濟衰退階段(2007至2009年環球金融危機)電訊股的走勢，當經濟下行時，股息率起重要作用，高息電訊股跑贏本土市場，不過當宏觀環境見底，電訊股能否繼續向上，則較取決於盈利增長，有趣的是，無論順境逆境，估值似乎不太影響電訊股的升跌。截至四月中，香港的本地電訊股，今明兩年預測股息率高達6厘以上，是亞洲成熟市場中最高，中資電訊股今明兩年股息率則達5厘以上，亦屬於亞洲新興市場中較高水平。

如果經濟一如我們預期或於第三季起喘定回穩，電訊股未來一至兩季表現或放緩，不過我們不是建議投資者減持，而是要參考上次金融危機的經驗換馬，選股策略由經濟不景氣時比較股息率，改變至經濟復甦時比較盈利增長。

中資電訊股方面，花旗預期更多客戶將轉用5G，數據用量有望增長加快，帶動下半年起行業流動收入增長復甦。早前有中資電訊商透露，客戶轉用5G，每月每戶平均收入ARPU或提升6至10%，我們估計今年整體ARPU仍會溫和下跌，不過跌幅料顯著少於去年。未來兩年，固網寬頻及工業互聯網解決方案，即是雲端及數據中心等針對企業的業務，有望保持較快增長，接力成為行業主要增長動力，我們對整個行業維持正面看法。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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