【市前重點睇】道指升358點　紐油跌穿13美元

●美匯指數企100.04，離岸人民幣(CNH)低見7.0943，港匯再觸發7.75強方兌換保證，美元兌日圓見107.28，歐元企1.0824，英鎊報1.2421。金價跌至1,709美元。布油跌穿20美元，紐油失守13美元關。道指期貨窄幅上落。

●香港金管局在香港時間周二(28日)凌晨5時左右再向市場注入106.72億港元，銀行體系總結餘將於4月29日增加至847.13億港元。

●有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克表示，正在沽空美國股票，認為市場對於新冠肺炎疫情下的經濟復甦過於樂觀，相信股市可能會重返3月時的低位。

●美國10年期國債孳息率升5.97點子，報0.6605厘。

●港股ADR指數收報24,340點，升60點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報24,399點，升130點，高水119點，成交12,190張。

●紐約期金收報每安士1,723.8美元，跌11.8美元或0.7%。

●紐約6月期油收報每桶12.78美元，跌4.16美元或24.56%，盤中最低見11.88美元。布蘭特6月期油收報每桶19.99美元，跌1.45美元或6.76%。

●外媒報道，沙特阿拉伯的國家主權基金斥資5億美元，買入全球最大演唱會主辦商Live Nation，其佔該公司持股5.7%。

●傳歐盟委員會可能周二宣布進一步放寬銀行業資本規定，以幫助銀行業繼續向飽受疫情打擊的企業發放貸款。英國也宣布推出針對小企業的小額貸款計劃。

●日本首相安倍晉三表示，日本經濟處於極其嚴峻的狀態，並且預計還會持續下去。

●中國證監會就創業板改革並試點註冊制主要制度規則公開徵求意見，意見反饋截止時間為5月27日。

●中國證監會表示，與美國證監會就合作調查瑞幸咖啡事宜進行溝通。

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