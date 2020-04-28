【股民熱話】首4月港股贏輸家全面睇！5月展望係…

基本上，觀乎首4個月的5隻藍籌輸家，離不開3個主題，就係國際油價大跌、百業蕭條下地產和金融業當災。

●負油價下石油股當災

到底股價是否已見底，要觀乎兩大因素，其一乃5月起產油國減產的實效；其二是歐美疫情受控後，經濟重啟的進度。策略上，還是要盡量審慎，皆因一旦油價再現崩盤場面，金融系統未必「頂得住」，骨牌效應可能會遠較大家想像惡劣。

●地產市場存暗湧

近年香港經濟備受貿易戰、社會動盪及疫情下的禁聚令打擊，百業蕭條。雖然樓價表面上暫未見太大跌幅，但新盤銷售慘情，二手成交淡靜，畢竟經濟景氣悲觀，打擊投資氣氛，尤其是香港樓價仍相對高，投資者入市的意欲更低。

由於租金下跌趨勢轉明顯，若未來數月香港經濟進一步轉差，相信樓價調整幅度或會擴大，故暫時難評樓價是否已反映風險因素。商用物業如寫字樓及商舖市道受重創，次季業務未必就能出現太明顯的復甦勢頭，故次季若有反彈，持倉者宜把握減持機會。

●百業之母首當其衝

銀行作為百業之母，在經濟不景之下，不但盈收下降，更要面對不良貸款及壞帳撥備上升的風險。滙豐控股應英國金融監管要求停發股息，震散股價，今年首4個月累計跌幅達三成半。

雖然高管指年底會檢討派息政策，但畢竟此受制於英國監管要求，非集團管理層可以左右，故此風險因素會在未來大半年繼續限制滙控的股價表現，博反彈宜另覓他選，待年底派息政策明朗化，再作部署。

東網財經專欄作者 帥哥

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