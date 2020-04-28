【股民熱話】首4月港股贏輸家全面睇！5月展望係…
2020年04月28日 08:00
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今年以來全球經濟備受新冠肺炎疫情衝擊，好不容易終於過了近4個月。綜觀截至周一(27日)收市數據，港股僅有4隻藍籌贏家，升幅介乎0.6至21%，意味超過九成藍籌股股價下跌，其中錄得最大跌幅的5隻藍籌輸家，分別是瑞聲科技(02018)、滙豐控股(00005)、九龍倉置業(01997)、中海油(00883)及太古A(00019)，累計跌幅介乎30至45%(見附表)。
基本上，觀乎首4個月的5隻藍籌輸家，離不開3個主題，就係國際油價大跌、百業蕭條下地產和金融業當災。
●負油價下石油股當災
紐約期油以負油價結算，震驚全球。在港股，三桶油之中，中海油(00883)向來表現最貼油價，其股價在今年首4個月(截至4月27日)累跌34%，市值蒸發接近兩千億港元。
到底股價是否已見底，要觀乎兩大因素，其一乃5月起產油國減產的實效；其二是歐美疫情受控後，經濟重啟的進度。策略上，還是要盡量審慎，皆因一旦油價再現崩盤場面，金融系統未必「頂得住」，骨牌效應可能會遠較大家想像惡劣。
●地產市場存暗湧
近年香港經濟備受貿易戰、社會動盪及疫情下的禁聚令打擊，百業蕭條。雖然樓價表面上暫未見太大跌幅，但新盤銷售慘情，二手成交淡靜，畢竟經濟景氣悲觀，打擊投資氣氛，尤其是香港樓價仍相對高，投資者入市的意欲更低。
由於租金下跌趨勢轉明顯，若未來數月香港經濟進一步轉差，相信樓價調整幅度或會擴大，故暫時難評樓價是否已反映風險因素。商用物業如寫字樓及商舖市道受重創，次季業務未必就能出現太明顯的復甦勢頭，故次季若有反彈，持倉者宜把握減持機會。
●百業之母首當其衝
銀行作為百業之母，在經濟不景之下，不但盈收下降，更要面對不良貸款及壞帳撥備上升的風險。滙豐控股應英國金融監管要求停發股息，震散股價，今年首4個月累計跌幅達三成半。
雖然高管指年底會檢討派息政策，但畢竟此受制於英國監管要求，非集團管理層可以左右，故此風險因素會在未來大半年繼續限制滙控的股價表現，博反彈宜另覓他選，待年底派息政策明朗化，再作部署。
東網財經專欄作者 帥哥
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