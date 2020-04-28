【專家點評】陳蓓敏：招商銀行估值吸引

五月期油廝殺雖已過去約一星期，但鬼哭哀啼之音猶在耳邊，市場上估計是次大屠殺，約被收割達數十億美元。雖有7個月左右到美國選舉日，特朗普晚晚曝光，欲打疫情牌，可惜民望未見提振。周末期間，美國新增確診和死亡人數繼續雙升。疫情無助選情，近日兩黨欲以北韓地緣政治作藉口。過去一個月，美股三大指數平均錄得約14%升幅，其中以納指走勢表現較佳。

今日為期指結算，再加上臨近周末長假期，投資者採觀望策略。昨日恒指走勢不俗，以收市計，4月累升1,400點，穩守10天線，成交動力減。5月港股理應不會太「窮」。桌面上壞消息，路人皆知，全球借貸成本降低下，提供優異投機空間。下半年將至，焦點放在復甦股博反彈。本周四將是國內長假，在中央激勵消費下，留意隨後消費數據。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有滙控，其客戶持有滙控及招商銀行)

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