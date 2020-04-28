【專家點評】古勝：低吸中芯　要再第一等？

港股尋日一改上星期跌勢，單日升逾400點收報24,280點，指數重上10天線，但美中不足係成交金額縮至871億港元。而今日係期指結算日，估計未來幾個交易日因為轉倉，可能仲會再有波動，走勢未明，話晒目前疫情距離平息仍有漫漫長路，而且周四開始長假期，缸邊友不如謹慎啲，等恒指真正企穩10天線再作打算都未遲。

再睇其走勢，中芯3月19日跌至11.18元低位，其後反彈至4月20日高位15.66元，惟近日股價調整，跌穿10天線，以尋日收報14.06元計，已由近日高位回調約1成，若股價進一步跌至20天線13.6元水平附近，可小注收集，短線上望15元，向下跌穿12.2元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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