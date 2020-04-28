中證監：與美國證監會就合作調查瑞幸咖啡事宜進行溝通

中國證監會表示，自瑞幸咖啡自曝財務造假以來，中證監第一時間對外表明嚴正立場，並就跨境監管合作事宜與美國證監會溝通，美國證監會作出積極回應。

此外，中證監指一向對跨境監管合作持積極態度，支持境外證券監管機構查處其轄區內上市公司財務造假行為。在國際證監會組織(IOSCO)多邊備忘錄等合作框架下，中證監已向多家境外監管機構提供23家境外上市公司相關審計工作底稿，其中向美國證監會和美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)提供的共計14家。

至於2019年10月中美雙方對香港會計師事務所審計的、存放在內地的在美上市公司審計工作底稿調取事宜也達成共識，目前合作渠道是暢通的。

2018年以來，中美雙方為繼續推進審計監管合作保持溝通，中方參考國際審計監管合作的慣例，多次向PCAOB提出對會計師事務所開展聯合檢查的具體方案建議，最近一次是今年4月3日。中方期待盡快得到回應並與PCAOB進行進一步的合作。

中證監又稱，願意與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違規行為，依法保護各國投資者合法權益。

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