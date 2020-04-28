【專家點評】林嘉麒：期指結算慎防「得個樣」

恒指四月中見過高位24,666點後，像似見到666魔鬼的咒語一樣，易跌難升。上星期反覆以向下為主，幸好20天線守到。昨日神奇地在缺乏成交下重上10天線，升448點，為近期少見。本周是美股首季業績高峰期，Facebook、Alphabet、3M、Sony、Tesla、Pfizer等五花八門的企業快將公布業績。未來盈利預測是關鍵，投資者似乎不太擔心。或許是看準本周環球主要央行議息，日本央行率先營造好氣氛，宣布無上限買債撐市，投資者已下注央行言論普遍鴿派，就算畀個甕缸做膽，鷹派也不敢造次，大市氣氛自然好。

不過，港股本周得3個交易日，周四、五為佛誕及五一勞動節假期，而內地周五至下周二亦假期休市，下星期三(5月6日)才有港股通。預期成交淡靜下，更容易舞高弄低，形成更波動的市場風險。筆者知道投資者見市升就會心雄，仍要苦口婆心建議大家入市策略宜保守及小注碼。恒指上周險守20天線，成了短期支持關鍵，昨日是缺乏重大利好消息下重上10天線，整體走勢仍在區間之內，要向上突破24,666或跌穿23,400，恒指才會新方向。

何況5月又要驚「五窮六絕七翻身」。今年會否靈驗？年年難估，年年估！首先，年初至今已經夠「窮」，由高位29,174點調整至3月低位21,139點。4月雖然不算是窮，預計明日埋單都有幾百點升，相信「五窮」已在首4個月出現了。5月大市要再窮，有一個可能，就是企業盈利大幅被調低，以至全年的盈利預測。暫時可見，投資者擔心的不是首季業績，而是第二季情況的預測。儘管市場有聲音指，投資者現時已不看首兩季業績，關注的是第三、四季，皆因預期疫情過後，經濟會有爆炸性增長。

筆者認為這想法過分樂觀，就算第3、4季盈利爆升，可穩得住全年盈利表現嗎﹖若果不是的話，大行大幅調低個股全年預測是遲早的事，屆時「五窮」出現機會就大大增加，而投資者沽貨而導致大市下跌就出現「六絕」的情況。至於能夠「七翻身」，還看疫情過後，經濟活動復甦的情況了。既然不明朗因素仍會困擾大市，短線投資應以較小注碼為主，而長線投資部署應先考慮首季業績後再作決定。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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