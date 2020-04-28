【暴瀉無極限】美國原油ETF轉倉　紐油挫16%

在美國上市的交易所買賣基金(ETF)United States Oil Fund(USO)意外開始出售其持有的全部6月紐約期油主力合約倉位，導致6及7月合約價差出現大幅波動，引發市場對上周油市崩圍重演的恐慌。

國際油價於亞洲市交易時段進一步下插，紐油曾瀉2.06美元或16.12%，低見10.72美元。布油曾挫0.99美元或4.95%，低見19美元。

USO在監管公告中詳細披露其持倉變動，由於監管機構及其經紀商規定新的限制措施，正將資金轉移到2020年7月至2021年6月之間的合約上。至於未來投資組合中很大一部分將是現金，超過過去持有水平，以滿足潛在的保證金要求。

該隻ETF在過去兩周共5次修訂其投資政策，並警告投資者，基金估值可能會大大偏離標的油價，實際上承認暫時降低對紐油價格的追蹤。

外電報道，該隻ETF市值36億美元，將在周一至周四(27至30日)期間移出6月倉位，每天大約買賣其倉位的三分之一，並從5月1日開始用10天時間移倉，未透露哪些合約受影響。此前該基金通常的移倉時間為4天。

為回應其期貨經紀商採取的風險管理措施，該基金將把大約30%的投資組合放在7月合約，在8月合約中放15%，9月合約中放15%，10月合約中放15%，12月合約中放15%，2021年6月合約中放10%。

油價上周首次跌破零。隨着存儲空間耗盡，美國生產商已開始向該國的緊急儲備交付原油。高盛集團表示，全球石油市場最短3周之內就面臨儲油能力的極限，全球產量的近20%可能需要停產。

避險基金Again Capital LLC的合夥人John Kilduff認為，一些下跌壓力，特別是6月合約，是源於流動性日益缺乏。不僅僅是United States Oil Fund LP，諸如Marex Spectron和TD Ameritrade等證券公司亦是，限制客戶對某些原油合約增加新部位。

摩根大通表示，為避免庫欣原油儲量在5和6月超過90%，5月的總生產關閉量必須達到每日100萬桶，6月可能還需要再關閉50萬桶。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200