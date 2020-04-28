新冠肺炎：國泰航空5月續削減旅客運力至3%

在5月，視乎各政府旅遊的限制，國泰航空將營運每周兩班航班前往倫敦(希斯路)、洛杉磯、溫哥華、悉尼及新德里；另外亦會營運每周三班航班前往東京(成田)、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡。國泰港龍航空將營運每周3班航班前往北京、上海(浦東)及吉隆坡。

集團將於6月首3周繼續維持上述極少數的基本客運航班，並擬於6月21至30日營運更多日營運更多客運航班，這將會增加6月的客運網絡運力至約5%。

由6月21至30日，視乎各政府旅遊的限制，國泰航空將營運每周5班航班前往倫敦(希斯路)、洛杉磯、溫哥華及悉尼；每周3班航班前往阿姆斯特丹、法蘭克福、三藩市、墨爾本、孟買及新德里；及每日1班航班前往東京(成田)、大阪、首爾、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡。國泰港龍航空將每日營運1班航班前往北京、上海(浦東)及吉隆坡。

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