關閉亞洲56間零售店兼管理層減薪 思捷曾炒高20%
2020年04月28日 09:44
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一代「藍籌股王」思捷環球(00330)第3財季(即今年1至3月)收入大減25%，決定關閉中國大陸以外、在亞洲包括港澳台星馬等共56間零售店舖，加上管理層減薪20%至35%，其股價周二(28日)最多炒高20%，至0.9港元的日中高位；成交額不足300萬元。
公司指出，該56間店舖為集團收入帶來約2.67億元，佔集團同期總收入少於4%；未來將專注亞洲批發及歐洲核心市場。
事實上，面對消費者的喜好轉變，以及近期零售市道不佳，思捷銷路已經大不如前，拖累股價屢創新低，今年曾創下0.54元歷史低位，較高峰蒸發逾九成。
該公司早於2007年為最輝煌的時期，股價曾高見133元(未扣除2012年供股後的股票價格)歷史高位，市值高達1,715億元，其後遇上行業冷風，業績連年虧損，股價亦輾轉向下，如今市值僅約15億元。
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