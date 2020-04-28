關閉亞洲56間零售店兼管理層減薪　思捷曾炒高20%

公司指出，該56間店舖為集團收入帶來約2.67億元，佔集團同期總收入少於4%；未來將專注亞洲批發及歐洲核心市場。

事實上，面對消費者的喜好轉變，以及近期零售市道不佳，思捷銷路已經大不如前，拖累股價屢創新低，今年曾創下0.54元歷史低位，較高峰蒸發逾九成。

該公司早於2007年為最輝煌的時期，股價曾高見133元(未扣除2012年供股後的股票價格)歷史高位，市值高達1,715億元，其後遇上行業冷風，業績連年虧損，股價亦輾轉向下，如今市值僅約15億元。

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